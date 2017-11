Lenovo kauft Fujitsu-Computergeschäft

Hongkong. Der Computer- und Smartphone-Hersteller Lenovo will das PC-Geschäft des japanischen Konzerns Fujitsu übernehmen. Dafür werde man mindestens 157 Millionen US-Dollar in die Hand genommen, wie das chinesische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit sollen 51 Prozent des PC-Geschäfts von Fujitsu erworben werden. Gerüchte über eine Übernahme stehen schon seit einiger Zeit im Raum.

Lenovo hat zuletzt hart gekämpft, um seine Kerngeschäfte PC, Smartphones und Server wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Mit einem Marktanteil von 21,6 Prozent im PC-Geschäft liegt der Hersteller aber knapp hinter dem Konkurrenten HP (22,8 Prozent). Die Zahlen stammen von dem Marktforschungsunternehmen IDC. Im Mobilfunkmarkt verlor Lenovo trotz der milliardenschweren Übernahme des US-Handyherstellers Motorola ebenfalls an Boden. Auch das Servergeschäft litt unter aggressiver Konkurrenz.

PC-Geschäft zog im vergangenen Quartal an

Nun will sich Lenovo durch die Übernahme des PC-Geschäfts von Fujitsu mehr Marktmacht verschaffen. Schon im vergangenen Quartal stiegen die PC-Auslieferungen von Lenovo um 17 Prozent verglichen mit dem Vorquartal. Die Erlöse nahmen um 5 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen mitteilte. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten.

Die Aktie von Lenovo legte am Donnerstag um bis zu 5 Prozent zu. Damit setzte sie ihre jüngste Erholung fort, liegt aber immer noch deutlich unter dem im Jahr 2015 erreichten Höchststand.

Von dpa/RND/ang