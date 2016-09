Mit gemischten Gefühlen öffnet die Nutzfahrzeugbranche am Donnerstag ihre Messestände in Hannover. In vielen Ländern schwächelt der Absatz. Die Zeit der kräftigen Zuwächse in Europa nähert sich dem Ende. „Die Lage ist anspruchsvoll“, sagte Daimler-Lkw-Chef Wolfgang Bernhard vor Beginn der IAA Nutzfahrzeuge.