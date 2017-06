Washington. Nach dem Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen will der Star-Unternehmer Elon Musk US-Präsident Donald Trump nicht länger beraten. Das gab der Chef des Elektroautobauers Tesla am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Der Klimawandel sei real, schrieb er. „Paris zu verlassen, ist nicht gut für Amerika oder die Welt.“

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

US-Präsident Donald Trump kehrt dem Klimaabkommen von Paris den Rücken, das internationale Echo ist verheerend. Merkel, Macron, Obama und Clinton – die wichtigsten internationalen Reaktionen haben wir hier für Sie zusammengefasst. Zur Bildergalerie

Auch der Chef des Unterhaltungskonzerns Walt Disney wird nicht länger als Berater von Präsident Donald Trump herhalten. Er ziehe sich aus dem Beratergremium des Präsidenten zurück, schrieb Robert Iger am Donnerstagabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) June 1, 2017

Iger und Musk waren mit einer Reihe anderer US-Konzernchefs in verschiedenen Komitees vertreten, die Trump in Wirtschaftsfragen beraten sollen. Der Präsident hatte am Donnerstag in einer Rede den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen bekanntgegeben.

Von RND/dpa