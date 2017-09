Nach Katastrophen wackeln Gewinnziele von Versicherern

Je nach Höhe der Schäden könnte die Hannover Rück ihren geplanten Jahresgewinn von mehr als einer Milliarde Euro verfehlen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Auch der Mutterkonzern Talanx, dem gut 50 Prozent der Hannover Rück gehören, zweifelt nun an seinem Gewinnziel von rund 850 Millionen Euro. Detaillierte Schadenmeldungen für die beiden Katastrophen lägen aber noch nicht vor.

Hannover-Rück-Chef Ulrich Wallin hatte sein Gewinnziel nach den Wirbelstürmen „Harvey“ und „Irma“ vergangene Woche noch bekräftigt. Auch jetzt hieß es, die Schäden durch diese beiden Ereignisse würden voraussichtlich von dem Großschadenbudget für 2017 in Höhe von 825 Millionen Euro abgedeckt. Für Hurrikan „Maria“ und das Mexiko-Beben reiche die Summe aber möglicherweise nicht mehr aus. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hatte sein Gewinnziel bereits nach „Irma“ in Zweifel gezogen.

Volkswagen bleibt trotz des Dieselskandals Niedersachsens wirtschaftsstärkstes Unternehmen. Auf der jährlich erstellten Rangliste rangieren außerdem der Autozulieferer Continental, der Reisekonzern Tui, der Versicherungsriese Talanx sowie der Stahlhersteller Salzgitter. Zum ersten Mal unter den Top-10-Unternehmen ist der Aromastoffproduzent Symrise AG aus Holzminden. Zur Bildergalerie

lni