Für die Mitnahme der angestammten Handynummer zum neuen Mobilfunkanbieter fallen Kosten in Höhe von 30 Euro an. Diese Summe kann aber auch niedriger liegen, und manche Anbieter erstatten Neukunden diese Gebühr ganz oder teilweise per Gutschrift. Prepaid-Kunden müssen dafür sorgen, dass die Portierungskosten noch als Guthaben auf dem Konto der Karte sind, weil die Nummernmitnahme sonst scheitern kann. „Manche Anbieter geben einem die Möglichkeit, diesen Betrag extra einzuzahlen, aber oftmals ist es so, dass sie ihn vom Guthaben abziehen“, erklärt Thomas Grund von der Stiftung Warentest.

Zusätzlich sollten Kunden sichergehen, dass ihr Mobiltelefon keinen SIM-Lock hat, weil sie die neue SIM-Karte sonst nicht ohne Weiteres austauschen können, rät er. „Wenn ich das Handy separat gekauft habe, wird es ohne SIM-Lock sein, aber wenn ich es in Verbindung mit einem Vertrag gekauft habe, kann es da so eine Sperre geben“, erläutert Grund. In einigen Fällen lässt sich die Sperre gegen eine Gebühr oder auf Nachfrage nach einiger Zeit entfernen – ein Anruf beim alten Anbieter hilft weiter.