Berlin

Telefónica hat eine LTE-Mobilfunk-Flatrate ohne Drosselung der Geschwindigkeit bei der Datennutzung angekündigt. Der ab 21. August buchbare Tarif heißt „O2 Free Unlimited“, bietet bis zu 225 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download und kostet 60 Euro im Monat.

Eine Telefon- und SMS-Flatrate für Deutschland ist ebenso inbegriffen wie EU-Roaming. Im Frühjahr hatten bereits die Telekom („Magenta Mobil XL“ mit bis zu 300 Mbit/s) und Vodafone („Red XL“ mit bis zu 500 Mbit/s) vergleichbare Flatrate-Tarife ohne Datendrossel vorgestellt, die jeweils 80 Euro monatlich kosten.

„O2 My All in One“ bietet Mobilfunk und Festnetz

Ein weiterer neuer Telefónica-Tarif nennt sich „O2 My All in One“ und kombiniert Mobilfunk und Festnetz. Er umfasst die Leistung von „O2 Free Unlimited“ und bietet darüber hinaus noch eine DSL-Internet-Flatrate ohne Drosselung (bis zu 50 Mit/s) für daheim sowie eine Telefonie- und SMS-Flatrate für Gespräche und Kurznachrichten von Deutschland in 17 EU-Länder.

„O2 My All in One“ ist ebenfalls ab 21. August erhältlich und kostet 80 Euro im Monat. Die Mindestvertragslaufzeiten für beide Tarife liegen bei 24 Monaten.

Von RND/dpa