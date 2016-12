Paydirekt, die deutsche Antwort auf Paypal, kommt immer besser in Fahrt - jedenfalls was den Kreis der teilnehmenden Händler angeht. Am Freitag gab die Drogeriemarktkette DM bekannt, dass sie künftig in ihrem Internetshop das deutsche Onlinebezahlverfahren anbietet. Nach Angaben von Paydirekt stoßen derzeit fast täglich neue Adressen und Händler hinzu.