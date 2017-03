Paris/Rüsselsheim. Die Gespräche zum Opel-Verkauf sind in eine heiße Phase eingetreten und könnten möglicherweise bereits an diesem Montag in einen ersten Vertragsabschluss münden. Die Gespräche mit dem Opel-Eigner General Motors verliefen in einer positiven Grundstimmung, sagte ein Sprecher des PSA-Konzerns mit den Marken Peugeot und Citroën am Freitag. Es gebe aber noch keine Entscheidung. Zu in Presseberichten genannten möglichen Terminen für eine Vereinbarung äußerte er sich nicht.

Das „Handelsblatt“ hatte zuvor berichtet, dass der Verkauf am Montag vereinbart werden solle. Der Aufsichtsrat des französischen Konzerns treffe sich an diesem Tag, um den Kauf zu genehmigen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf politische Kreise in Frankreich. Der französische Staat ist mit rund 14 Prozent an PSA beteiligt.

Betriebsversammlung wird auf Montag verschoben

Die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos“ berichtete, dass der PSA-Aufsichtsrat sich bereits am Freitagnachmittag getroffen habe. Das Blatt zitierte einen nicht namentlich genannten Insider, es könnte eine Ankündigung am Montag oder Dienstag geben, „falls alles gut geht“. „Spiegel Online“ berichtete unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Verwaltungsrat des französischen Autobauers den Weg für den Kauf von Opel freigemacht habe.

Der PSA-Sprecher erklärte, er könne zur Tätigkeit des Aufsichtsrats grundsätzlich nichts sagen. Ein GM-Sprecher wollte sich am Freitag nicht äußern.

Am Opel-Stammsitz Rüsselsheim erhoffen sich die Beschäftigten an diesem Montag Klarheit über den geplanten Verkauf an PSA. Weil es am Freitag zunächst keine Neuigkeiten zu den Verhandlungen gab, wurde nach dpa-Informationen eine Betriebsversammlung kurzfristig auf den Montag vertagt. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Die Betriebsversammlung bei Opel soll nun am Montag um 9.45 Uhr auf dem Gelände des Stammwerks Rüsselsheim fortgesetzt werden, könnte aber möglicherweise auch noch einmal verschoben werden.

Der für PSA zuständige französische Gewerkschafter Jean-Pierre Mercier von der Arbeitnehmervertretung CGT erwartet, dass PSA-Chef Carlos Tavares nach einer Übernahme zahlreiche Stellen abbauen wird. Tavares werde „mit dem Bulldozer“ vorgehen, sagte Mercier am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen uns kollektiv darauf vorbereiten, über die Grenzen hinweg unsere Interessen zu verteidigen.“

Von dpa/RND