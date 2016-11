Köln. Die Parteien verabredeten am Freitag verbindlich, dass sie bis zum 2. Dezember einen Kaufvertrag endverhandelt haben werden.

Rewe froh über schnelles Ergebnis

Rewe-Group-Vorstandsvorsitzender Alain Caparros sagte: „Wir haben in den vergangenen Tagen sehr große Fortschritte in den Verhandlungen erzielt. Ich bin froh, dass wir jetzt schnell zu einem positiven Ergebnis kommen können. Ich will diese Einigung und werde mit Nachdruck für den erfolgreichen Abschluss arbeiten.“

