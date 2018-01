SBC übernimmt Schweizer Fluggesellschaft Belair

Düsseldorf/Glattbrugg. Die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft SBC übernimmt nach eigenen Angaben die Schweizer Belair Airlines aus der Insolvenz von Air Berlin. Der Flugbetrieb solle baldmöglichst wieder aufgenommen werden, Gespräche mit potenziellen Auftraggebern liefen bereits, teilte die auf Sanierung und Restrukturierung spezialisierte Beratungsgesellschaft aus Düsseldorf am Montagabend mit. Von Air Berlin war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Bereits im Herbst 2017 stand den Angaben zufolge die SBC AG in Gesprächen mit der Insolvenzverwaltung von Air Berlin, um Belair zu übernehmen. Damals seien die Verhandlungen gescheitert aus „insolvenzrechtlichen Gründen“. Nach erneuten Gesprächen unter „geänderten Rahmenbedingungen“ sei nun eine Einigung erzielt worden. Diese sei Grundlage dafür, den Geschäftsbetrieb von Belair baldmöglichst wiederaufzunehmen, hieß es.

Seit 2009 unter voller Kontrolle von Air Berlin

Unter welcher Marke und zu welchem Zeitpunkt das Unternehmen am Markt aktiv werde, stehe noch nicht fest. Das operative Management werde in Kooperation mit der InAvia Aviation Consultants GmbH erfolgen. Für den Flugbetrieb müssten die Genehmigungen bei den Schweizer Behörden noch eingeholt werden. SBC und InAvia seien in Gesprächen mit potenziellen Auftraggebern aus Europa. Angestrebt werde, im Sommer 2018 wieder zu fliegen.

Seit Oktober 2009 übernahm Air Berlin die volle Kontrolle über die Schweizer Fluglinie. Zuvor bestand zwischen den beiden Airlines eine Partnerschaft, welche die Berliner bis 2009 schrittweise zu einer Beteiligung von 49 Prozent ausbauten. Seit der vollen Übernahme wurden sämtliche Flüge der Belair unter der Marke Air Berlin durchgeführt.

Von RND/dpa