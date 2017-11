Noch sind die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU in Niedersachsen in vollem Gang, aber es zeichnen sich etliche Gemeinsamkeiten ab. Dazu gehören auch Weichenstellungen in der Bildungspolitik, wie am Donnerstag beim „7. Tag der Niedersächsischen Wirtschaft“ in den Räumen der VGH-Versicherungen in Hannover deutlich wurde.