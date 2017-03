Berlin. Salat gilt als gesunder, kalorienarmer Snack: Aber vor allem von Rucola sollten Verbraucher nicht zu viel essen. Denn in acht von neun Packungen steckt zu viel Nitrat, urteilt die Stiftung Warentest. Nur einmal vergaben die Prüfer deshalb die Note „befriedigend“, achtmal reichte es nur für ein „Ausreichend“, heißt es in der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 04/2017). Am wenigsten Nitrat enthielten die Rucolablätter von Edeka.

Nitrat selbst ist relativ harmlos, bei falschem Transport oder Lagerung kann es aber zu Nitrit reagieren - es wird im Körper wiederum zu Nitrosaminen umgewandelt. In Tierversuchen erweisen sich diese als krebserregend. Für Erwachsene hält die Weltgesundheitsorganisation täglich bis zu 3,7 Milligramm Nitrat pro Kilogramm Körpergewicht für unbedenklich. Umgerechnet bedeutet das: Wer 60 Kilo wiegt, kann 40 Gramm von nitratreichem Salat essen - also nur ein Drittel der typischen Schale. Nicht eingerechnet ist dabei, dass man über anderes Gemüse oder Gepökeltes ebenfalls Nitrat aufnimmt.

Nitratwerte fallen negativ auf

Etwas besser schneiden die getesteten Feldsalate ab. Der „Brio Feldsalat“ von der Biosupermarktkette Denn's bekam als einziger ein „Gut“, sieben erreichten ein „Befriedigend“, einer ein „Ausreichend“. Negativ fielen auch hier die Nitratwerte auf, allerdings gibt es für Feldsalat keinen gesetzlichen Höchstwert. Orientiert man sich an gängigen Vorgaben, könnte ein Erwachsener mit 60 Kilogramm Gewicht vom Feldsalat mit dem höchsten Nitratgehalt aber täglich gut 80 Gramm essen - die Hälfte einer typischen Packung. Wegen anderer Schadstoffe wie etwa Pestizid-Rückstände oder Chlorat müssten sich Verbraucher keine Sorgen machen, urteilte die Zeitschrift.

In ihrem Test hat die Stiftung Warentest insgesamt 28 nicht küchenfertige Salate getestet, darunter zehn Bio-Produkte. Die Tester nahmen unter anderem Chicorée, Feldsalat und Rucola von Aldi, Lidl, Edeka und Kaufland unter die Lupe. Chicorée erzielte durchweg gute und sehr gute Ergeb­nisse.

Von RND/dpa/are