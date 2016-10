Seoul. Nach neuen Berichten von Verbrauchern über brennende Smartphones des Typs Galaxy Note 7 stellt Samsung das Gerät eingültig ein. Die Produktion des Note 7 werde nicht mehr wiederaufgenommen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Technologieunternehmens am Dienstag.

Die Sicherheit der Kunden sei oberstes Ziel, daher habe das Unternehmen eine „endgültige Entscheidung getroffen“, die Produktion zu stoppen, teilte Samsung mit.

Zuvor hatte Samsung den weltweiten Verkauf und den Austausch der Geräte bereits gestoppt. Die betroffenen Geräte „können überhitzen und stellen ein Sicherheitsrisiko dar“, hieß es. Erst vor wenigen Wochen hatte Samsung eine globale Austauschaktion für das im August eingeführte Note 7 wegen Brandgefahr der Akkus in die Wege geleitet.

Von der Vorstellung bis zum Produktionsstopp

Für Samsung ist das Debakel mit dem Smartphones Galaxy Note 7 damit komplett. Schon nach dem am Montag verkündeten Verkaufsstopp hatte die Börse reagiert: Der Kurs der Aktie von Samsung Electronics war nach Beginn des Handels an der Börse in Seoul um rund fünf Prozent ein.

Experten waren zuvor davon ausgegangen, dass der Skandal um die explosionsgefährdeten Akkus das Unternehmen bis zu zwei Milliarden Dollar (1,78 Milliarden Euro) kosten könnte.

Von dpa/RND/zys