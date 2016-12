San Francisco. Nach einem Streit mit den kalifornischen Behörden hat der Fahrdienstanbieter Uber seinen Test mit selbstfahrenden Autos in der Metropole San Francisco gestoppt. Grund dafür sei der Widerruf der Zulassung für die Wagen durch die Kraftfahrzeugsbehörde des Bundesstaats, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. „Wir überlegen jetzt, wo wir die Autos anderweitig einsetzen können.“

Uber setzt bereits fahrerlose Autos in Pittsburgh in Pennsylvania ein und hatte den Test in San Francisco in der vergangenen Woche gestartet. Wer per Uber-App eine Fahrt in der Stadt buchte, konnte so auch ein Auto ohne Fahrer erwischen. Allerdings saß ein Techniker im Wagen, der im Notfall hätte eingreifen können. Kunden konnten das selbstfahrende Auto auch ablehnen und stattdessen ein herkömmliches bekommen.

Noch am ersten Testtag meldete sich jedoch die Kraftfahrzeugsbehörde zu Wort und erklärte, die Uber-Autos besäßen nicht die nötige Sondergenehmigung für das Projekt. Das Unternehmen wies dies zurück und erklärte, die normale Zulassung reiche aus.

Es verwies dabei auf die Modelle des Elektroautobauers Tesla, die mit Autopilotfunktionen ausgestattet sind. Ubers selbstfahrende Wagen nutzten das gleiche Prinzip, wonach jederzeit ein Mensch auf dem Fahrersitz sitzt und bei Bedarf eingreifen kann, argumentierte der Fahrdienstanbieter. Das Unternehmen beklagte, die Vorschriften des Bundesstaats Kalifornien zu selbstfahrenden Autos würden nicht einheitlich angewandt. Am Mittwoch erklärte Uber, es werde „die Bemühungen um praktikable Bundesstaat-weite Regeln verdoppeln“.

Von RND/afp