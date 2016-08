Hannover. Eine große Überraschung ist das Ergebnis einer Auswertung des ADAC, über die die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, nicht: Wer Geld sparen will, sollte abends tanken. Entscheidend ist dabei allerdings die Uhrzeit: Denn in der Nacht steigen die Preise für Diesel und Benzin wieder deutlich - im Schnitt beträgt der Preisunterschied bis zu 14 Cent.

Günstig tanken zwischen 18 und 23 Uhr

Der Untersuchung liegen laut "FAZ" die Daten der Markttransparenzstelle (MTS) des Bundeskartellamts für die Monate April bis Juni zugrunde. In diesem Zeitraum musste laut dem Bericht besonders viel in den Nachtstunden zwischen 23 und 5 Uhr für Sprit gezahlt werden. Danach sinken die Spritpreise im Tagesverlauf bei allen Anbietern, mit einer Unterbrechung zur Mittagszeit, bis zum Tiefpunkt am frühen Abend.

Am günstigsten tanken Autofahrer zwischen 18 und 23 Uhr. Die Zeit zum günstigen Spritkauf hat sich laut der ADAC-Auswertung verlängert: Nach früheren Erkenntnissen stiegen die Preise bereits ab 20 Uhr wieder deutlich an. Auch gab es im Tagesverlauf häufiger Preissprünge.

Aral und Shell im Schnitt am teuersten

Wer günstig tanken möchte, sollte aber nicht nur auf die Uhrzeit achten. Auch bei den unterschiedlichen Marken variieren die Preise stark. Laut "FAZ" tanken Autofahrer im Schnitt am teuersten an den Tankstellen von Aral und Shell. Konkret sollen bei Shell Diesel und bei Aral Super besonders teuer seien. Danach folgen Total und mit weitem Abstand Esso und Jet. Der Liter Spit koste bei Aral und Shell im Schnitt rund sechs Cent mehr als bei Jet.

Auch bei den Preissprüngen zwischen dem günstigen Preis am Abend und dem Hoch in der Nacht unterscheiden sich die Anbieter deutlich. So kostet ein Liter Benzin bei Shell nachts im Schnitt 14 Cent mehr als zum günstigsten Zeitpunkt am frühen Abend. Aral komme auf eine Differenz von 13,8 Cent. Deutlich geringer falle die Abweichung im Tankstellennetz von Jet aus: sie liege im Durchschnitt bei nur 6,6 Cent.

