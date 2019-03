Hannover

Einen Freitag nach dem anderen bestreiken derzeit Schüler den Unterricht – und gehen stattdessen auf die Straße. Ihr Anliegen bei den „Fridays for future“: der Kampf gegen den Klimawandel, gegen den aus Sicht des Nachwuchses und vieler Experten zu wenig unternommen wird. Doch während es den Schülern vor allem um die große Politik geht, können Verbraucher auch schon jetzt tätig werden.

Der Klimawandel wird maßgeblich durch das Treibhausgas CO2 und ähnliche Stoffe – sogenannte CO2-Äquivalente – angetrieben. Die kommen zwar ohnehin in der Atmosphäre vor, doch die Lebensweise der Menschen treibt den Ausstoß in die Höhe und damit den Klimawandel an. Der Konsum eines durchschnittlichen Verbrauchers verursacht dem Umweltbundesamt zufolge etwa elf Tonnen CO2. Gut Verträglich für das Klima wäre nur eine Tonne, sagt Stefan Bilharz vom Umweltbundesamt.

Das Eine-Tonne-Ziel visiert das Umweltbundesamt für das Jahr 2050 an, denn dafür sind tief greifende Strukturveränderungen in der gesamten Wirtschaft nötig. Schon jetzt möglich sei allerdings eine Reduzierung des individuellen CO2-Ausstoßes auf fünf Tonnen, sagt Bilharz. Voraussetzung dafür ist ihm zufolge, dass Verbraucher die Hebel betätigen, die eine große Auswirkung haben. Bilharz und das Umweltbundesamt haben dabei vor allem die Bereiche Mobilität und Wohnen im Blick.

So viel CO2 können Verbraucher sparen

Zur Galerie Neue Heizung, Energiesparlampen oder doch der Verzicht aufs Fliegen – Verbraucher können auf viele Arten ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Eine Übersicht anhand von Daten des Umweltbundesamts.

Hinweis: Die genannten Zahlen fußen auf dem CO2 -Rechner des Umweltbundesamts. Ihren eigenen CO2–Ausstoß können sie hier berechnen.

Von Christoph Höland