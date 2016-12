New York. Im April kommenden Jahres werde die bisherige Nummer zwei des Unternehmens, Kevin Johnson, ihn als Geschäftsführer ablösen, kündigte der 63-jährige Howard Schultz am Donnerstag (Ortszeit) an. Er selbst werde aber weiter als Vorstandsvorsitzender im Unternehmen bleiben.

Schulz war im Jahr 1982 als Vertriebschef in das Unternehmen eingestiegen, das damals lediglich eine kleine Kaffeehaus-Kette in Seattle war. Unter der Führung des charismatischen Unternehmers wurde Starbucks zu einer der bekanntesten Marken weltweit.

Schultz will sich nach Unternehmensangaben künftig auf die Entwicklung gehobener Kaffeehäuser kümmern, die unter dem Namen Starbucks Reserve Roasteries firmieren. Mit der neuen Marke will das Unternehmen für Laufkundschaft attraktiver werden.

Schultz will bei Starbucks bleiben

Starbucks leidet in den USA unter der Verlagerung des Handels ins Internet: Dies geht zu Lasten der Einkaufs-Malls, die deutlich weniger Kunden anziehen. Malls waren bislang aber für Starbucks ein besonders wichtiger Standort, in Einkaufszentren in den USA hat das Unternehmen zahlreiche Filialen.

Dem „Wall Street Journal“ sagte Schultz am Donnerstag, er wolle Starbucks bis auf weiteres verbunden bleiben. „Ich habe keine Fristen, die meinen Einsatz für das Unternehmen begrenzen würden“, sagte er. Der Umbau der Führungsspitze gebe ihm „die unternehmerische Freiheit, das zu tun, was ich für das Beste halte“.

Der neue Geschäftsführer Johnson stammt aus der IT-Branche. Er war 16 Jahre bei Microsoft und fünf Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Juniper Networks. Dem Vorstand von Starbucks gehört er seit 2009 an.

Von RND/afp