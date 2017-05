Stiftung Warentest zu "Pantoffel-Portfolio" Geldanlage für Geduldige

Berlin. Die Gewinnchancen bei der richtigen Anlagestrategie zeigt eine neue Analyse der Stiftung Warentest. In der aktuellen Ausgabe des Magazins „Finanztest“ (Heft 6/2017) stellen die Experten ihre Strategie der sogenannten Pantoffel-Portfolios vor. Diese Form der Geldanlage soll sicher und lukrativ sein. Anleger sollen gleichzeitig wenig Aufwand betreiben müssen - deshalb der Name. Die „Pantoffel-Portfolios“ bestehen aus einem Mix aus Aktienfonds - für die Rendite - und sicheren Anlagebausteinen wie Rentenfonds.

Die Rechnung der Finanzexperten zeigt: Der Anlagemix hätte trotz der zwei schweren Crashs an den Finanzmärkten seit 1997 einen kräftigen Vermögenszuwachs gebracht. So legte den Angaben zufolge ein ausgewogenes „Pantoffel-Portfolio“, das je zur Hälfte aus Aktien und Zinsanlagen besteht und ab und zu angepasst wurde, zwischen März 1997 und 2017 von 120.000 Euro auf 304 110 Euro zu, was einer Rendite nach Kosten von 4,8 Prozent pro Jahr entspricht.

Wer sich über mickrige Zinsen ärgert, könnte sich auf diese Weise wieder an Aktien heranwagen. Die Anlagedauer sollte allerdings wenigstens zehn Jahre betragen.

Geringere Gebühren

Für ein „Pantoffel-Portfolio“ eröffnet man am besten ein günstiges Online-Wertpapierdepot und kauft börsengehandelte Indexfonds - allgemein bekannt unter dem Kürzel ETF. Solche Fonds bilden einen Wertpapierindex ab, zum Beispiel den Deutschen Aktienindex (Dax). Durch die Automatisierung sind die ETF für Anleger kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds, bei denen oftmals happige Gebühren anfallen.

Weiterer Vorteil: Mit Fonds streuen Anleger das Wertpapierrisiko auf viele Werte - anders als beim risikoreicheren Kauf einzelner Aktien. Die breiteste Streuung zu günstigen Kosten erreicht man mit Fonds auf den Welt-Aktienindex MSCI World. Hier empfiehlt „Finanztest“ zum Beispiel den Lyxor Ucits ETF MSCI World D-EUR oder den Amundi MSCI World Ucits ETF EUR.

Weil die derzeit hoch bewerteten Aktienmärkten über kurz oder lang auch wieder absacken können, packt der „Pantoffel-Anleger“ zusätzlich einen Sicherheitsbaustein in sein Portfolio. Dies können Zinsanlagen wie Tages- und Festgeld sein. Hier rät „Finanztest“, sich auf Zinsportalen im Internet umzuschauen.

Wer lieber auf Rentenfonds setzt, die breit in sichere Staatsanleihen investieren, ist laut „Finanztest“ zum Beispiel beim ComStage iBoxx EUR Liq. Sov. Div. Overall Ucits ETF gut aufgehoben. Dieser ETF brachte in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt je 4,8 Prozent Rendite bei Kosten von 0,12 Prozent. Ebenfalls ganz vorne in der Bestenliste steht der iShares Euro Gov. Bond Capped 1.5-10.5 Ucits ETF (DE) mit jährlich 4,7 Prozent Rendite und 0,16 Prozent Kosten.

Je nach gewünschtem Risikoprofil sollten Anleger den Aktienanteil am Depotwert auf 25, 50 oder 75 Prozent begrenzen. Mehr Sicherheit kostet Rendite - mehr Risiko erhöht die Gewinnchancen. So wuchs das offensive „Pantoffel-Portfolio“, bei dem 1997 drei Viertel der 120.000 Euro in Aktien gesteckt wurden, auf 342.150 Euro. Allerdings brauchen die Risikobereiten auch starke Nerven: Im schlimmsten Jahr mussten sie einen Verlust von 30 Prozent verkraften.

Von Thomas Wüpper