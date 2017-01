Peine/Berlin. Gute Schokolade, sagt Robert Rausch, erkenne man auf den ersten Biss: „Es muss knacken.“ Billige Tafeln blieben ohne Ton, die Bruchkante bröckele. „Das sieht aus wie in einem krisseligen Steinbruch.“ Im Mund klebten die Stücke an der Zunge. Der Geschmack? „Irgendwie leimig“, findet Rausch. Schon deshalb möchte sich der 29-Jährige mit schlechter Qualität nicht lange aufhalten: „Wir wollen die beste Schokolade der Welt machen.“

Das ist kein kleiner Anspruch – aber die Familie hat Gefallen gefunden an ihrer Rolle als Vorreiter der Branche. Robert ist der fünfte Rausch an der Spitze des 1918 gegründeten Unternehmens. Sein Vater Jürgen sah den Trend zu hochwertiger Bitterschokolade voraus, druckte als Erster Herkunftsbezeichnungen mit Kakaoprozentangaben auf die Packung und leitete mit dem Schoko-Stick „to go“ eine Alternative zur Tafel ein – sein Sohn steht für den Abschied aus dem Supermarktregal und den Aufbruch in das internationale Geschäft.

„Unsere Schokolade ist keine Süßigkeit“, sagt der Junior. Edelkakao habe bis zu 400 verschiedene Aromen, die Firma beziehe ihre Bohnen aus acht Anbaugebieten – von der Vulkaninsel Karkar vor der Küste Papua-Neuguineas bis zum Quellgebiet des Amazonas in Peru. Rausch kaufe seinen Kakao an keiner Börse, sondern direkt von Kakaobauern und Kooperativen vor Ort – zu Preisen weit über Weltmarktniveau. Im Lebensmittelhandel sieht Rausch für so einen Anspruch keinen Platz: „Da kann kein Kunde erkennen, welchen Aufwand wir betreiben.“ Auskömmliche Preise ließen sich so nicht erzielen.

Einkäufe im Schnitt für 70 Euro

Rausch hat auf das Dilemma vor einem Jahr mit Rückzug reagiert und verkauft seine Ware seither nur noch online – und im Schokoladenhaus in bester Berliner Lage: am Gendarmenmarkt. Rund eine Million Besucher lockt der Flagship-Store inzwischen an. Auf zwei Etagen inszeniert das Unternehmen hier eine Genusswelt rund um die Kakaobohne – von der „längsten Pralinentheke der Welt“ bis zu einem Nachbau des Reichstags aus 6793 Einzelteilen Schokolade mit einem Gewicht von 285 Kilogramm. „Den Mietvertrag haben wir gerade um 15 Jahre verlängert“, sagt Rausch. Die Renovierung inklusive Umbau ist für 2018 angesetzt.

Das Schokoladenhaus ist als Schaufenster für die Familie noch wichtiger geworden – der abrupte Abschied aus dem Lebensmitteleinzelhandel birgt das Risiko für die Marke Rausch, an Bekanntheit zu verlieren. Schließlich gilt der Supermarkt als der Ort, an dem neue Kunden erstmals auf Produkte und Sortimente aufmerksam werden. Wer sich von diesem Vertriebsweg abschneide, verliere wichtige Erstkontakte, sagen Branchenexperten.

Der gelernte Industriekaufmann und Betriebswirt Rausch kennt diese Theorie natürlich – seine Erfahrung in der Praxis ist eine andere: „Unsere Markenbekanntheit hat nicht gelitten.“ Vor dem Rückzug aus dem Einzelhandel habe man gehofft, jeden dritten Supermarktkunden in den eigenen Online-Shop zu locken, sagt Rausch. Das Wachstum über die digitalen Kanäle übertreffe nach einem Jahr diese Erwartungen deutlich – der Wert der Warenkörbe liege heute im Durchschnitt bei 50 bis 70 Euro, vor Weihnachten war es noch bis zu einem Drittel mehr.

120 Millionen Euro Umsatz

Nach der Abkehr von Edeka, Rewe und Co. hat Rausch zudem seine Hoheit über die Preise zurückgewonnen. Solange ihre Sticks im Regal neben der Schokolade der Konkurrenz lagen, musste die Familie auf höhere Einnahmen verzichten – „auch weil im Supermarkt keiner den Qualitätsunterschied erklären kann“. Hinzu kamen Rabatt-Aktionen für Produkte der Marktführer, die das Preisniveau insgesamt nach unten zogen. Man habe noch keinen Verlust gemacht, sagt Rausch. „Aber der Weg dahin war absehbar.“

Wie rund die Geschäfte heute laufen, will die Familie nicht verraten. Der Umsatz der Rausch-Gruppe liege bei 120 Millionen Euro im Jahr. „Aber wir erwirtschaften gute Erträge“, sagt Rausch, ohne ins Detail zu gehen. Das Ziel ist Expansion: Zum 100-jährigen Jubiläum 2018 soll der Umbau des Schokoladenhauses fertig sein; einzelne Module – wie etwa die Trinkschokoladenbar – will die Firma zum Wachstum im Ausland nutzen. Zehn Standorte in Metropolen wie Singapur, New York oder in einem der Emirate am Arabischen Golf sind vorgesehen. „Wir wollen die Sicht der Welt auf Schokolade verändern“, sagt Rausch.