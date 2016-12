Die zunehmende Vernetzung und Automatisierung von Fahrzeugen wird die Zahl der Verkehrsunfälle in den kommenden Jahren deutlich verringern und den Menschen spürbare Zeitvorteile bringen. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Prognos-Instituts, die am Freitag beim Auftraggeber Bosch in Hildesheim präsentiert wurde.