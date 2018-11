Palo Alto

Durch die Elektro-Offensive deutscher Autobauer wächst die Konkurrenz für das US-Unternehmen Tesla stark an. Eigentlich müsste sich Tesla-Chef Elon Musk gerade deshalb gegen die starken Mitbewerber rüsten und die Tesla-Modelle voranbringen, um weiterhin Weltmarktführer in der Elektro-Automobilindustrie zu bleiben.

Aber Musk geht anders mit dem Ausbau der Branche um – und bietet Daimler Hilfe bei der Entwicklung des Kleinlasters „Sprinter“ an. Mit einem Tweet bekundete er sein Interesse an einer Mitarbeit öffentlich. Er schrieb: „Vielleicht interessant, mit Daimler/Mercedes an einem E-Sprinter zu arbeiten. Das ist ein großartiger Lieferwagen. Wir werden das untersuchen.“

Daimler hielt sich zunächst bedeckt zu dem Twitter-Angebot von Musk, reagierte dann allerdings auch mit einem Tweet – der weder Zusage noch Absage ist. „Danke für die Blumen! Und ja, es ist ein großartiger Van“, heißt es in dem Tweet.

Tatsächlich ist eine Kooperation zwischen beiden Autoherstellern möglich. In einem Interview mit einer polnischen Tageszeitung hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche kürzlich gesagt, dass er eine Kooperation mit Tesla nicht ausschließe, wie der „Spiegel“ berichtete. Das war zunächst unklar, weil Daimler im Jahr 2014 seinen vierprozentigen Anteil an Tesla verkauft hatte.

Von RND/lf