Torsten Leue wird neuer Talanx-Chef

Hannover. An der Spitze des Versicherungskonzerns Talanx kommt es zu einem Doppelwechsel: Vorstandschef Herbert Haas gibt die Führung im Mai 2018 an seinen Kollegen Torsten Leue ab. Anschließend trete der 62-Jährige die Nachfolge von Aufsichtsratschef Wolf-Dieter Baumgartl an, teilte der im M-Dax notierte Konzern am Freitag mit.

Das interne Wechselspiel kommt überraschend. Bei der Bilanzvorlage im Frühjahr hatte Haas noch erklärt, er fühle sich „gesund und munter“ und wolle seinen bis Ende 2019 laufenden Vertrag erfüllen. Dass es nun anders kommt, liegt an der Entscheidung seines Amtsvorgängers Baumgartl, bei der nächsten Hauptversammlung nicht mehr als Chef des Aufsichtsrates zu kandidieren. Der 74-Jährige hatte den Konzern lange geprägt - mit dem Börsengang als Höhepunkt.

Mit Abschluss des Aktionärstreffens im Mai rückt der 51-jährige Leue an die Spitze des Vorstandes, der bisher das Auslandsgeschäft mit Privat- und Firmenkunden führt. Baumgartl und Haas hatten den Manager vor sieben Jahren beim Konkurrenten Allianz abgeworben.

Dem Vernehmen nach soll er sich im konzerninternen Wettstreit gegen seine Kollegen Immo Querner (Finanzen) und Jan Wicke (Privatkundengeschäft) durchgesetzt haben. Leues Verantwortungsgebiet gilt als Wachstumstreiber der Talanx.