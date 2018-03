Trump nimmt einen Handelskrieg in Kauf

Washington. Es ist ein Schreckmoment für die Weltwirtschaft. Donald Trump folgt seiner „America First“-Strategie und will die Einfuhr von Stahl und Aluminium erheblich besteuern.

Bei einem Treffen mit Industrievertretern im Weißen Haus kündigte der Präsident an, die einheimische Produktion künftig vor Billigkonkurrenz aus dem Ausland zu schützen: „Wir dürfen unser Land, unsere Unternehmen und unsere Arbeiter nicht länger ausnutzen lassen. Wir wollen freien und fairen Handel“, so Trump.

Bereits am frühen Donnerstagvormittag hatte der Präsident getwittert, dass die US-Industrie durch einen jahrzehntelangen ungerechten Handel beschädigt worden sei.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!