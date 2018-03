Trumps Schlag gegen Deutschland

Washington. Good old Germany?

In der guten alten Zeit, als in Bonn Helmut Kohl regierte, bot Deutschland aus Sicht der Amerikaner eine rundum sympathische Mischung aus Gemütlichkeit und Verlässlichkeit. Und alle guten Dinge fingen mit B an: Bier, Bratwurst, Boris Becker, BMW.

Heute, drei Jahrzehnte später, ist das Ende der Gemütlichkeit gekommen: Ein nie da gewesener Eishauch zieht durch die deutsch-amerikanische Beziehungswelt.

Deutschland, sagt US-Präsident Donald Trump, gehöre zu jenen Staaten, von denen Amerika „abgezockt“ werde: Erstens verkauften die Deutschen viel mehr Waren in die USA, als sie in umgekehrter Richtung einführten. Und zweitens hielten sie nicht mal ihre Zusagen für die Steigerung der Verteidigungsausgaben ein.

Trump könnte noch nachlegen – mit einem Schutzzoll auf Autos

„Deutschland zahlt nur ein Prozent statt 2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für seine Verteidigung“, grollte Trump dieser Tage im Kreis von Kabinettsmitgliedern. „Das darf doch nicht wahr sein.“ Gleich im nächsten Augenblick wiederholte er seinen Eindruck, dass er im New Yorker Straßenverkehr „immer mehr deutsche Luxusautos“ sieht.

Dies alles, Trump macht keinen Hehl daraus, geht ihm gegen den Strich. Nun soll die Welt Taten sehen. In der Nacht zu Freitag unterzeichnete der US-Präsident eine Anordnung, sämtliche Importe von Stahl und Aluminium mit zusätzlichen Schutzzöllen zu belegen. Und er fügte die Warnung hinzu, er könne gelegentlich noch nachlegen, etwa mit einem Schutzzoll auf Autos in Höhe von 25 Prozent.

Mit einem solchen Hieb würde Trump keinen EU-Staat so sehr treffen wie Deutschland. Dass er mit seinen Drohgebärden tatsächlich Ängste auslöst jenseits des Atlantiks, ist ihm nicht nur egal. Es ist sogar gewollt.

Die USA igeln sich ein – wie zuletzt in den Dreißigerjahren

Schon in seinen Stahlzoll-Plänen liegt etwas Unerhörtes und Aggressives. Anders als bei diversen Dumping-Streitigkeiten in den vergangenen Jahrzehnten geht es hier nicht um einzelne Firmen, Staaten oder Branchen, sondern um einen Rundumschlag. Die USA, die sich 70 Jahre lang immer wieder für einen freieren Welthandel eingesetzt haben, igeln sich nun plötzlich ein und suchen das Heil in weniger Welthandel – erstmals seit Herbert Hoover, der von 1929 bis 1933 US-Präsident war.

Trumps Konzept lautet: Wer in den USA etwas verkaufen will, soll es dort, bitte sehr, auch herstellen. Durch Lockungen und Drohungen gleichzeitig wirkt er derzeit in aller Welt auf Firmenlenker ein. Auch in Deutschland geraten immer mehr Entscheider in den Chefetagen ins Grübeln.

Wer anderswo produziert und Dinge in den USA verkaufen will, muss, wie Trump gerade mit großem Getöse deutlich macht, ständig mit der Unsicherheit willkürlich aufgeschlagener Schutzzölle rechnen.

Eine nie da gewesene Attacke auf den Industriestandort Deutschland

Wer dagegen Produktionsstätten und Firmenzentralen in die USA verlegt, bekommt erstaunliche neue Steuervorteile. Herzstück von Trumps Steuerreform ist die Senkung der Körperschaftssteuer von 35 auf 21 Prozent.

Versüßt werden Verlagerungen von Werken in die USA auch durch die niedrigen amerikanischen Energiekosten, die oft nur auf die Hälfte des deutschen Niveaus hinauslaufen. Das Festhalten an der Atomkraft und die Einführung des Frackings machen es möglich.

Diese drei Faktoren verdichten sich nach Ansicht von Ökonomen zu einer so nie da gewesenen amerikanischen Attacke auf den Industriestandort Deutschland.

Dem designierten neuen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist bereits klar, wo die künftige Kampfzone verläuft: Firmensitze und Produktionsstätten könnten bald in großer Zahl von Deutschland in die USA verlagert werden. „Wir müssen das verhindern“, sagt der CDU-Mann, der in den letzten vier Jahren Angela Merkels Kanzleramt gemanagt hat.

Nur wie?

Die Deutschen: sicherheitspolitische Trittbrettfahrer?

Ein kleiner Kreis von ewig Treuen immerhin ist den Deutschen in Washington geblieben, vor allem in Kreisen der Militärs. US-Verteidigungsminister James Mattis warnt intern mehr als andere Kabinettsmitglieder davor, die Deutschen allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Ben Hodges, ein lange Zeit in Europa stationierter US-General, sieht Deutschland gar als „wichtigsten Partner Amerikas weltweit“.

Doch die landläufigen Einschätzungen auf der Straße gehen mittlerweile hin und her. Ist nicht was dran an der Einschätzung Trumps, dass die Deutschen sicherheitspolitisch auf dem Trittbrett der Amerikaner fahren – um ihnen im nächsten Moment für zahllose Autos und Maschinen ungeheure Summen abzuknöpfen?

Hinzu kommt: Bei der Globalisierungskritik addieren sich in den USA ebenso wie in Deutschland Kräfte von links und von rechts. Auch amerikanische Gewerkschaften, auch die oppositionellen Demokraten unterstützen den Grundgedanken, amerikanische Arbeitnehmer vor den negativen Effekten ausländischer Importe zu schützen.

Ein hübsches Wahlkampfmotiv

Trump selbst posierte soeben im Fernsehen mit Arbeitern aus einer Stahlfabrik in Pennsylvania. Dort wird am 13. März in Nachwahlen ein Sitz im Repräsentantenhaus neu bestimmt.

Ein starker Präsident, der mit Zöllen schwache Stahlarbeiter schützt: Das ist zunächst einmal ein hübsches Wahlkampfmotiv. Doch ganz so eindimensional, wie es auf den ersten Blick scheint, sind die Dinge nicht.

Gerade im Schatten der Industrieruinen im sogenannten Rostgürtel der USA stößt man auf ungeahnte Komplexitäten. Zum Beispiel in Johnstown, nicht weit von Pittsburgh, Pennsylvania.

Der Strukturwandel: brutal – aber manchmal auch erfolgreich

Vor 240 Jahren wurde der Ort von dem Deutschen Joseph „John“ Schantz gegründet. Einst rotierten hier Bergbau und Stahlindustrie an den Belastungsgrenzen. Lebten nach dem Ersten Weltkrieg etwa 70 000 Menschen hier am Conemaugh River, sind es heute knapp 20 000. Die turbulente Geschichte lässt sich ablesen an leer stehenden Fabrikhallen am Stadtrand und an heruntergekommenen Bürohäusern im Zentrum, die dringend Nachmieter suchen.

Ein Absturz ins Bodenlose ist es jedoch nicht. Ebenso wie in der benachbarten Metropole Pittsburgh verläuft der Strukturwandel hier rabiat, manchmal sogar brutal – aber an vielen Stellen auch verblüffend erfolgreich. In Johnstown finden sich diverse kleine und mittlere Betriebe – von Softwarefirmen bis hin zu Metall verarbeitenden Betrieben.

Trump erfreut die Eigentümer der alten Anlagen

Ein Betrieb der Metallverarbeitung aber hat einen ganz anderen Blick auf die Welt als ein Betrieb, der Stahl erzeugt: Der Stahlhersteller ist an hohen Preisen für Stahl interessiert, der Verarbeiter an niedrigen. Höhere Zölle aber bedeuten auch höhere Preise – mit dem Ergebnis, dass am Ende die jungen, aufwärts strebenden Firmen im Rostgürtel der USA in die Röhre gucken: Ihre globale Wettbewerbsfähigkeit sinkt.

Über Trump freuen sich die Eigentümer alter Industrieanlagen. Im Radiosender NPR protzte die Stahlunternehmerin Lisa Goldhagen, Chefin der Delaware Steel Company: „Ich kann schon jetzt 30 Prozent höhere Preise für Stahl von meinen Kunden verlangen. Und ich werde den Preis weiter erhöhen.“

Jede kleine Dose ist betroffen

Ganz anders klingt Dave Campbell, Manager des Industriesägen-Herstellers Simonds International aus Michigan: Viele seiner Arbeiter hätten bisher Trump unterstützt, aber: „Jetzt sind sie enttäuscht und besorgt, dass sie und ihre Firma durch Trumps Strafzölle benachteiligt werden und sich ihre beruflichen Perspektiven mittelfristig verschlechtern.“

Nicht nur Sägen aus Michigan werden teurer. Die Preise für alles, worin sich Stahl oder Aluminium befindet, werden steigen. Betroffen ist jede kleine Bierdose.

Argumentation mit Suppen- und Bierdose: Handelsminister Wilbur Ross versucht im TV, die Bürger zu beschwichtigen. Quelle: Screenshot

Es gehe „nur um Bruchteile von einem Cent“, beschwichtigte US-Handelsminister Wilbur Ross jüngst im Fernsehen und hantierte mit Campbells Tomatensuppe und Budweiser-Bier. Doch im Kongress kursieren ernste Warnungen vor Wohlstandsverlusten „für jede amerikanische Familie“.

Aus Sicht des republikanischen Senators Ben Sasse aus Nebraska ist Trumps Politik ein einziger Unfug. „Wir wollen nicht zurück zu den Dreißigerjahren“, sagt Sasse unter Hinweis auf die desaströse damalige Abschottungspolitik. „Handel schafft Jobs und senkt die Preise.“

Unter Bush gingen Tausende Arbeitsplätze verloren

Auch Paul Ryan, ebenfalls Republikaner und Sprecher des Repräsentantenhauses, fürchtet Schaden für das eigene Land: „80 000 Arbeiter sind in der Stahlindustrie beschäftigt, aber mehr als sechs Millionen Menschen sind in der Stahlverarbeitenden Industrie tätig, die auf preisgünstige Rohstoffe aus aller Welt angewiesen ist.“

Ähnlich argumentiert EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström: „Auch in ihrem eigenen Interesse sollte die US-Regierung ihre Entscheidung noch einmal überdenken.“ Wenn sie sich jetzt mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel trifft, will Malmström an 2002 erinnern: Als der damalige Präsident George W. Bush Zölle auf Stahl erließ, gingen Tausende Arbeitsplätze in den USA verloren.

Von Stefan Koch