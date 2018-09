New York

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen fahrbaren Untersatz. Durch das Zentrum Manhattans wird er seit dieser Woche in einer schlankeren Version der gepanzerten Präsidentenlimousine namens „The Beast“ chauffiert. In New York nimmt er an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung teil. Laut dem Secret Service, der für Trumps Sicherheit zuständig ist, wurde der Cadillac der Modellreihe 2018 erst vergangene Woche in die Staatskarosse aufgenommen.

Das neue „Beast“ wartet am Heliport in Manhattan (New York) auf US-Präsident Donald Trump. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Der Dienst twitterte ein Foto von dem Fahrzeug samt einem Double, das die Wagen am Helikopterlandeplatz der Wall Street zeigte.

Der neue Cadillac setze die Tradition der „hochmodernen Technologie und Leistung für dessen Schutzmission“ fort, erklärte der Secret Service.

Von RND/AP