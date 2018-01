Tui rechnet in 2018 mit Buchungsrekord

Düsseldorf/Hannover. Der weltgrößte Tourismuskonzern Tui rechnet für dieses Jahr mit einem Buchungsrekord. Vorstandschef Fritz Joussen sagte der „Rheinischen Post“, das Unternehmen habe bis Mitte Januar die stärkste Buchungswoche seiner Geschichte verzeichnet: „Nach jetzigem Stand werden wir in der Saison 2018 so viele Reisen wie nie zuvor verkaufen.“

Der Umsatz solle um drei Prozent wachsen - hauptsächlich durch mehr und neue Kunden. In den vergangenen drei Jahren sei jeweils ein zweistelliges Ergebniswachstum erzielt worden. „In den nächsten drei Jahren wollen wir das fortsetzen und jährlich im Schnitt weiter um mindestens zehn Prozent wachsen.“, sagte Joussen.

Nach der Insolvenz von Air Berlin und Niki will Tui nun auch seine Präsenz am Flughafen Düsseldorf ausbauen. Joussen sagte, dass das Unternehmen dort ab dem Sommer mit mindestens sechs statt wie bisher vier eigenen Flugzeugen starten werde. Düsseldorf wäre dann laut Joussen der größte Flughafen-Standort für die deutsche Tui. Um das umsetzen zu können, brauche der Konzern aber neue Slots am Düsseldorfer Flughafen.

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der operative Gewinn von Tui um mehr als ein Zehntel auf 1,1 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz war um 8 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro geklettert. Der Überschuss war zwar um mehr als ein Drittel auf 645 Millionen Euro gesunken. Allerdings hatte Tui ein Jahr zuvor beim Verkauf der Tochter Hotelbeds einen hohen Sondergewinn eingestrichen. Das laufende Geschäft warf indes mehr Gewinn ab.

Von RND/dpa/lf