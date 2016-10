Politiker, übernehmen Sie: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat alle Beteiligten für Freitagabend zu einem "Runden Tisch" geladen, so eine Sprecherin seines Hauses. Kann die Diskussion Lösungen in dem festgefahrenen Streit bringen? Auch am Freitag waren wieder viele Tuifly-Flüge ausgefallen.