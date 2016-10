Hannover. Nach eigenen Angaben ist Tuifly gerade dabei, alle Kunden zu informieren. Kunden, denen keine "alternative Beförderungsmöglichkeit" angeboten werden könne, erhalten die Kündigung ihres Reisevertrages. Damit sollen Urlauber vor unzumutbaren Wartesituationen am Flughafen bewahrt werden.

Tui kündigte an, dass es auch in den nächsten Tagen zu weiteren Flugstreichungen kommen kann. Die "extrem kurzfristigen Krankmeldungen machen es TUI unmöglich, frühzeitiger zu informieren und alternative Reisemöglichkeiten anzubieten", heißt es in einer Mitteilung.

Mitarbeiter von Tuifly und ihre Angehörigen haben am Mittwochnachmittag vor der Konzernzentrale gegen die Umbaupläne für den Ferienflieger des weltgrößten Reisekonzerns Tui demonstriert. Zur Bildergalerie

Am Donnerstag waren wegen fehlender Crews von 110 vorgesehenen Flügen 47 ersatzlos gestrichen worden. Tausende Passagiere mussten warten oder ihre Urlaubsreisen gleich ganz abblasen. Noch schlimmer traf es Air Berlin: Tuifly hat am Donnerstag keinen einzigen Flug für Air Berlin durchführen können.

Weil Tui und Etihad eine neue Fluggesellschaft – wohl in Österreich – gründen wollen, in der Tuifly und Air Berlin aufgehen sollen, haben zahlreiche Tuifly-Mitarbeiter gegen die Pläne protestiert. Seit Bekanntwerden des Vorhabens haben sich viele Piloten und Mitarbeiter krankgemeldet, was zu den Flugausfällen führt.

sbü/r