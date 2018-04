US-Behörde kippt Umweltschutzregel

Washington.. Die Vorgabe der US-Regierung unter Barack Obama war eindeutig: Ab 2025 sollte ein Auto mit einer Gallone Benzin mindestens 54 Meilen weit fahren können – umgerechnet bedeutet dies einen Verbrauch von 4,4 Liter auf 100 Kilometer. Jetzt hat die Autoindustrie eine Lockerung durchgesetzt, damit kippt Präsident Donald Trump eine weitere wichtige Umweltregulierung seines Vorgängers.

Die Zielsetzung sei zu hoch, argumentierte Scott Pruitt, der umstrittene Chef staatlichen Umweltbehörde EPA. Pruitt steht gegenwärtig wegen einer Affäre um Vorteilsnahme in der Kritik. „Die Entscheidung der Obama-Administration war falsch“, ließ er mitteilen. Jetzt solle eine Neuregelung erarbeitet werden.

Der Bundesstaat Kalifornien, der seine eigene Umweltgesetzgebung machen kann, will dem nicht folgen. In der Abgasreglementierung hatten sich bisher 12 Bundesstaaten stets dem kalifornischen Modell angeschlossen. Damit wäre der Absatzmarkt für Autos mit geringerer Abgasschwelle innerhalb der USA undurchsichtig. Deshalb will Pruitt die Ausnahmeregelung Kaliforniens unter die Lupe nehmen. „Es ist in bestem Interesse Amerikas, einen einheitlichen Standard zu haben und wir werden mit allen Staaten, darunter auch Kalifornien zusammenarbeiten, um letztlich einen solchen zu bekommen“, sagte Pruitt.

Von dpa/RND