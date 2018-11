Hannover

Donald Trump könnte schon nächste Woche Zölle auf europäische Autos anordnen. Eine entsprechende Empfehlung liege auf dem Schreibtisch des US-Präsidenten, berichtet das Magazin „Wirtschaftswoche“ und beruft sich auf EU-Kreise.

Der Bericht empfiehlt dem Präsidenten demnach, Zölle von 25 Prozent auf alle Autoimporte zu verhängen, mit Ausnahme von Kanada und Mexiko. „Der Bericht empfiehlt so breit angelegte Maßnahmen wie nur möglich“, zitiert die „Wirtschaftswoche“ einen Insider in Brüssel.

General Motors bringt Trump unter Druck

Solche Zölle würden vor allem die deutsche Industrie hart treffen. Hiesige Autobauer haben im vergangenen Jahr Autos im Wert von rund 20 Milliarden Euro in die USA exportiert.

Mit Strafzöllen will Trump die eigene Industrie schützen. Und der Druck auf ihn wächst: Erst am Montag hatte General Motors angekündigt, rund 15.000 Stellen in den USA und Kanada zu streichen. Der größte amerikanische Autokonzern prüft, fünf Standorte in Nordamerika zu schließen.

Von pach/RND