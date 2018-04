Über 30 Millionen Deutsche fahren täglich Bahn

Wiesbaden. Die Bahn boomt: Immer mehr Menschen lassen in Deutschland ihr Auto stehen und nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Im Jahr 2017 wurden erstmals mehr als 11,5 Milliarden Fahrten im Nah- und Fernverkehr gezählt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Im Schnitt kamen die Zählungen auf etwa 31,5 Millionen Fahrgäste täglich im Linienverkehr.

Bahn wird immer beliebter

Während der Zugverkehr mit einer zuversichtlichen Prognose ins neue Geschäftsjahr startet, erleben Fernbus-Unternehmen nach jahrelangem Wachstum erstmals einen leichten Rückgang. In ihrem Bereich waren es knapp 23 Millionen Fahrten, 0,8 Prozent weniger als 2016. Auch die zurückgelegten Kilometer sind gesunken: 6,6 Milliarden Kilometer, was 3,1 Prozent weniger sind als im Jahr zuvor.

Fernzüge hingegen verzeichneten sowohl mehr Fahrten, als auch mehr Kilometer. Mit insgesamt 142 Millionen Fahrten, was einem Plus von 2,3 Prozent entspricht, legten sie 40,4 Milliarden Kilometer zurück, was einem Plus von 2,6 Prozent entspricht. Der Anstieg gelang laut Statistischem Bundesamt unter anderem mit Sonderticketaktionen.

Städtewachstum sorgt für volle Bahnen

Langfristig liege die Ursache im großen Wachstum der Städte: Seit 2004 habe es demnach einen Anstieg um 14 Prozent gegeben. Davon profitierten vor allem Eisen- und Straßenbahnen, wie das Bundesamt erklärte. Busse dagegen erlebten nur einen geringen Anstieg von 1,3 Prozent. Und dieser Trend setzt sich fort: Vergangenes Jahr wurden in Nahverkehrsbussen 5,3 Milliarden Fahrgäste gezählt und damit 0,1 Prozent mehr. In Straßen-, Stadt- und U-Bahnen waren es 4,0 Milliarden Fahrgäste, das war ein Zuwachs von 1,8 Prozent. Mit Eisen- und S-Bahnen legten 2,7 Milliarden Menschen eine Nahverkehrsstrecke zurück, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht.

