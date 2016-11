Hannover . Niedersachsens Unternehmerverbände fordern angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt tiefgreifende Änderungen im arbeitsrechtlichen Regelwerk. Vorschriften zu Höchstarbeitszeiten, zur Erreich- und Verfügbarkeit von Beschäftigten sollen aufgeweicht, staatliche Regulierung etwa bei der Stress-Prävention verhindert werden. „Das Arbeitsrecht bekommt neben seiner Schutzfunktion für Arbeitnehmer die Aufgabe, Innovationen und wirtschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen“, heißt es in einem Positionspapier, das die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) am Mittwoch anlässlich ihres Arbeitgebertages in Hannover veröffentlicht haben.

„Ohne eine Anpassung des Arbeitsrechtes an digitale und globale Unternehmensprozesse und ohne modernere Schul-, Aus- und Weiterbildungskonzepte verpassen wir den digitalen Anschluss“, sagte UVN-Präsident Werner Michael Bahlsen vor gut 400 Gästen in den Räumen der Versicherungsgruppe Hannover. Die Digitalisierung und zunehmende Vernetzung hat die Bürojobs längst erfasst, in den kommenden Jahren wird sie auch auf die Industrie übergreifen.

Bei international tätigen Konzernen kommt die Globalisierung hinzu, die dafür gesorgt hat, dass immer irgendwo auf der Welt irgendjemand gerade für VW, Conti und Co. aktiv ist. In den vergangenen Jahren hat sich im Zuge der Digitalisierung allerlei Wildwuchs in der arbeitsrechtlichen Grauzone gebildet, den sowohl Arbeitgeber wie auch Gewerkschaften regeln wollen. Die UVN fordern etwa für:

Arbeitszeit: Die tägliche gesetzliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden soll abgeschafft werden. Es bliebe die wöchentliche Zeitobergrenze von 48 Stunden. Verringern wollen die Arbeitgeber die so genannte Ruhezeit, die zwischen zwei Arbeitstagen vorgeschrieben ist – von derzeit elf auf neun Stunden. „Geringfügige Unterbrechungen“ sollen nicht neue Ruhezeiten nach sich ziehen müssen. Die Arbeitgeber fordern zudem eine Deregulierung bei Überstunden und Sonntagsarbeit. Beides solle unbürokratischer möglich werden.

Erreichbarkeit: Dass viele Beschäftigten per Smartphone jederzeit für den Arbeitgeber zu erreichen sind, soll für die Unternehmen zu keinen Kosten führen. Sie müsse als „besondere Art der Rufbereitschaft“ verstanden und deshalb „grundsätzlich nicht als vergütungspflichtige Arbeitszeit eingeordnet“ werden. Auch „geringfügige Unterbrechungen während der Urlaubszeit“ solle der Gesetzgeber erlauben.

Mögliche negative Folgen einer Überall- und Jederzeit-Verfügbarkeit sehen die Arbeitgeber nicht. Die von der SPD geforderte Anti-Stress-Verordnung, die mögliche Folgen der Digitalisierung am Arbeitsplatz abfedern soll, sei nicht notwendig. Die zunehmende Zahl von psychisch bedingten Krankheitstagen könne nicht auf die stärkere digitale Kommunikation zurückgeführt werden, heißt es in dem Papier.