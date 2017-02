Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw ist wegen eines abrupten Rückgangs in China mit einem Verkaufsminus in das Jahr gestartet. Weltweit gingen die Kundenauslieferungen im Januar im Jahresvergleich um 4,9 Prozent auf 495.900 Fahrzeuge zurück, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte.