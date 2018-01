VW bleibt größter Autobauer der Welt

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern bleibt größter Autobauer der Welt. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mehr Autos ausgeliefert als je zuvor. 10,74 Millionen Fahrzeuge gingen an Kunden in aller Welt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Das waren 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allein im Dezember lieferte VW mit fast einer Million 8,5 Prozent mehr Fahrzeuge aus. Damit dürfte der Volkswagen-Konzern die Nummer eins vor Toyota bleiben.

Es gibt zwar von Toyota noch keine genauen Zahlen, aber Ende Dezember gab der japanische Autobauer bekannt, sich für 2018 einen Rekordabsatz von weltweit 10,5 Millionen Autos vorzunehmen. Das wäre ein leichter Zuwachs im Vergleich zu 2017 mit geschätzt 10,4 Millionen Autos.

Stärkster Zuwachs in Südamerika

„Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden, das in diesen Zahlen zum Ausdruck kommt“, teilte VW-Konzernchef Matthias Müller am Mittwoch mit. Mehr Fahrzeuge setzte VW im vergangenen Jahr mit seinen 12 Marken vor allem in Osteuropa, China und in den USA ab. Den stärksten Zuwachs verzeichnete VW mit plus 23,7 Prozent in Südamerika.

In Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz belastet hatte, konnte VW zwar im Dezember die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat steigern. Im Gesamtjahr aber gab es einen leichten Rückgang. Die größten Wachstumsraten erzielten die Pkw-Marke Seat sowie die beiden Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Scania. Die Kernmarke verkaufte im vergangenen Jahr rund 6,2 Millionen Fahrzeuge - ein Zuwachs von 4,2 Prozent.

VW will Diesel teurer und sauberer machen

Unterdessen kündigte VW-Marken-Chef Herbert Diess an, weiter auf die Diesel-Technologie. In einem Gespräch mit dem Magazin „stern“ sagte der VW-Vorstand: „Der Diesel wird teurer, ist dafür aber auch noch sauberer.“ Die Selbstzünder-Technik behalte für größere Fahrzeuge und hohe Kilometerleistungen weiterhin Bedeutung. „Ich würde den Diesel noch lange nicht abschreiben“, so Diess.

Auch bei der Elektromobilität sieht der Manager Volkswagen gut aufgestellt. Vom E-Golf könne VW mehr absetzen, „als wir herstellen können“. Im Vergleich zu anderen Herstellern sei der Konzern vielleicht langsamer, „aber wir machen es besser“. Die Technikgeschichte zeige, „dass es häufig Unternehmen gibt, die zu früh sind und darum scheitern.“ Ab 2020 habe VW dank einer speziellen E-Plattform „deutliche Vorteile bei Raumangebot, Kosten und Emotionalität“.

In der Unternehmenskultur bei Volkswagen gibt es laut Diess einen grundlegenden Wandel. Man könne jetzt auch seinen Chef offen kritisieren, deswegen fliege niemand mehr raus. „Wir alle müssen uns an die neue Offenheit aber erst gewöhnen“, sagte das Mitglied des VW-Konzernvorstandes.

Von dpa/frs