VW-Markenchef „Arroganz gehört der Vergangenheit an“

Volkswagen nimmt für die Zeit nach dem Umbau der Kernmarke ambitionierte Ziele in den Blick. „Wir wollen den Wandel nutzen und Volkswagen entschlossen an die Spitze der neuen Automobilindustrie führen“, kündigte VW-Markenchef Herbert Diess am Dienstag bei der Vorstellung seiner Strategie für die kommende Dekade an.