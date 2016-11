Seattle. Die Volkswagen-Tochter Audi bekommt wegen neuer Vorwürfe im Abgas-Skandal noch mehr rechtlichen Ärger in den USA. Die Anwaltskanzlei Hagens Berman aus Seattle teilte am Mittwoch mit, die erste Sammelklage im Namen von Autobesitzern wegen angeblicher Manipulation von Emissionswerten bei Benzinern mit 3,0-Liter-Motoren eingereicht zu haben. Betroffen seien die Modelle A6, A8, Q5 sowie wahrscheinlich auch Q7 und möglicherweise noch weitere Audi mit Automatikgetriebe. Mit der bereits am Dienstag eingereichten Klage würden Entschädigungszahlungen und eine Korrektur der überhöhten Kaufpreise für die Luxusautos gefordert, teilte die Kanzlei Hagens Berman mit.

Neue Dimension

Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Erkenntnisse des kalifornischen Umweltamts CARB über den Einsatz einer weiteren illegalen Abgastechnik bei Audi berichtet. Damit soll bei Messwerten des schädlichen Klimagases CO2 getrickst worden sein - auch bei Benzinern. Die kalifornische Umweltbehörde hat sich wegen laufender Ermittlungen bislang nicht zu den Berichten geäußert.

Sollten die Berichte stimmen, würde das bedeuten, dass der Skandal, bei dem es bislang um den Ausstoß des Schadstoffs Stickoxid bei Dieselwagen ging, eine neue Dimension erhalten würde. „Wir verhandeln eng und intensiv mit den Behörden über eine Lösung im Sinne unserer Kunden“, sagte ein Audi-Sprecher. Zu Details wollte er sich nicht äußern.

„Schamlose Missachtung von Umweltvorschriften“

Die klagende US-Kanzlei spricht von einer „schamlosen Missachtung von Umweltvorschriften“. Verbraucher hätten sehr hohe Preise für angeblich umweltfreundliche, den Vorschriften entsprechende Luxusautos bezahlt, stattdessen aber „unerlaubt umweltschädliche Autos und leere Versprechungen“ bekommen.

Audi ringt bereits mit zahlreichen US-Klägern um einen Vergleich wegen verbotener Abgasprogramme bei mehr als 80.000 Dieselwagen.

