Hannover. „Ohne den Konzern mit seinen anderen Marken wäre die Marke Volkswagen derzeit in einer aussichtslosen Situation“, sagte Diess, der seit Sommer 2015 an der Spitze des Autobauers steht. Die laufenden Verhandlungen über einen Zukunftspakt, der VW fit machen soll für den Umbruch im Autogeschäft, liefen inzwischen „sehr konstruktiv“. Es werde keine Entlassungen geben, aber: „Sicher wird die Mitarbeiterzahl im Jahr 2020 niedriger sein als heute.“

Die Autoindustrie muss nach Überzeugung des VW-Markenchefs schneller werden, um die Internetkonzerne auf Distanz zu halten. „Wenn Google und Co auch noch den direkten Draht zum Autofahrer besetzen, dann machen die das Geschäft mit dem Auto“, sagte Diess dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Wir haben vielleicht noch ein bis zwei Jahre, um diese Schnittstelle selbst zu besetzen.“ Das von VW in Paris vorgestellte Elektroauto I.D., das 2020 auf den Markt kommen soll, werde ständig online sein. Volkswagen müsse die im Auto anfallenden Daten selbst unter Kontrolle behalten, so Diess. „Eins ist jedenfalls sicher: Wir werden uns und unsere Kunden nicht anderen ausliefern.“

