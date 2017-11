VW investiert 70 Milliarden Euro

Wolfsburg. Damit schaffe man die Voraussetzungen, um „Volkswagen bis zum Jahr 2025 zur weltweiten Nummer eins in der Elektromobilität zu machen“, sagte Vorstandschef Matthias Müller am Freitag in Wolfsburg. „Das Auto wird gerade neu erfunden.“ Zuvor hatte der Aufsichtsrat den Plänen zugestimmt.

Bereits im September hatte das Unternehmen seine „Roadmap E“ präsentiert – eine Art Wegweiser in das neue Elektrozeitalter. Demnach soll in acht Jahren etwa jedes vierte Fahrzeug aus dem Konzern ausschließlich über eine Batterie angetrieben werden. Je nachdem, wie sich die Nachfrage bis dahin entwickelt, könnten das bis zu drei Millionen Fahrzeuge sein. Bis zum Jahr 2030 sollen die Kunden alle 300 Modelle sämtlicher Marken mit Elektroantrieb bestellen können. Um dies möglich zu machen, will Volkswagen bis dahin mehr als 50 Milliarden Euro für die Beschaffung von Batteriezellen aufwenden.

Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Matthias Müller (l), und der Betriebsratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied bei Volkswagen, Bernd Osterloh. Quelle: dpa

Das verabschiedete Investitionsprogramm für die kommenden vier Jahre bringt den VW-Werken Milliardenbeträge. Die Fertigung neuer Elektroautos konzentriert der Konzern zunächst in Zwickau. Dieser Standort soll komplett auf die Produktion von E-Fahrzeugen umgestellt werden. Im Gegenzug muss der sächsische Standort die Produktion der Modelle Golf und Passat an die Fabriken in Wolfsburg beziehungsweise Emden abgeben. Das soll die Auslastung dieser beiden Werke sichern.

In den vergangenen Monaten hatte es viele Verhandlungsrunden zwischen Management und Arbeitnehmervertretern gegeben. Bis unmittelbar vor dem Treffen der Aufsichtsräte seien immer noch Details offen gewesen, hieß es. Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh bezeichnete die Beschlüsse am Freitag als „einen guten Kompromiss, mit dem alle gut leben können“.

Weltweit beschäftigt Volkswagen mehr als 600 000 Mitarbeiter – etwa jeder fünfte ist in einem der sechs niedersächsischen Werke beschäftigt. Die fortlaufende Modernisierung der Fabriken in Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Osnabrück sei für das Land „von herausragender Bedeutung“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag.

Die Ladebuchse eines VW Golf 7. Quelle: dpa

Im Zuge der Diesel-Affäre hatte der Konzern seine Investitionen zuletzt verringert; allein in den USA muss Volkswagen nach aktuellem Stand rund 25 Milliarden Euro für Strafzahlungen aufwenden. Obwohl die Geschäfte gut laufen, wollen die Wolfsburger auch künftig sparsamer mit ihrem Geld umgehen: Bis zum Jahr 2020 soll die Investitionsquote – also das Verhältnis dieser Ausgaben zum Umsatz – auf 6 Prozent sinken. Dieser Wert gilt in der Branche als üblich. Im vergangenen Jahr hat der Konzern knapp 14 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben.