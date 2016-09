Livestream zur Vorstellung des Crafters:

Erst seit kurzem baut VWN seinen neuen Crafter in Eigenregie. Gut 800 Millionen Euro steckt der VW-Konzern in die Fabrik im westpolnischen Wrzesnia nahe Posen (Poznan). Bisher lies VW den Crafter in Deutschland beim Konkurrenten Daimler in einer Auftragsfertigung bauen. Crafter und Mercedes-Sprinter sind praktisch identisch. Für den künftigen Alleingang von VWN war die Wahl auf das Nachbarland Polen gefallen. Die neue Fabrik ist auf bis zu 100.000 Fahrzeuge ausgelegt. 2015 hatte VWN gut 50.000 Crafter ausgeliefert, doch die Zahl soll rasch steigen.

Polen ist für VWN ein wichtiger Standort. In dem Werk in Posen bauen rund 5800 Mitarbeiter unter anderem den Familien- und Stadttransporter VW-Caddy. Zusätzlich kommen in Posen noch 1050 Mitarbeiter in der Gießerei hinzu.

Die Konzernmarke VWN beschäftigt weltweit 20.500 Mitarbeiter aus 44 Nationen. Am neuen Standort in Wrzesnia ist es erklärtes Ziel, in der Produktion 10 Prozent Frauen zu beschäftigen. Im Management-Bereich liegt der Frauenanteil bereits weitaus höher bei 36 Prozent.

