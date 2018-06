Berlin

Knapp 15 000 Besitzern von VW- und Audi-Dieseln droht in den nächsten Wochen die Stilllegung ihrer Fahrzeuge – wenn sie die illegale Motorsoftware nicht durch die neue legale Version ersetzen lassen. Die Kfz-Zulassungsstellen haben deutschlandweit Briefe mit der Aufforderung verschickt, die Fahrzeuge nachrüsten zu lassen. Grund ist das Auslaufen der 18-monatigen Frist für den Rückruf. „Fahrzeuge, die nicht umgerüstet werden, können in letzter Konsequenz außer Betrieb gesetzt werden“, erklärte das Bundesverkehrsministerium.

Betroffen sind VW- und Audi-Modelle der Baujahre 2009 bis 2014 mit dem „EA 189“-Dieselmotor mit illegaler Abschaltvorrichtung für die Abgasreinigung. Anfang Juni waren laut dem Ministerium 95 Prozent dieser Autos bereits umgerüstet.

Die kommunalen Kfz-Zulassungsstellen setzen den betroffenen Autobesitzern in der Regel eine letzte Frist von vier Wochen. Erste Stilllegungen hat es bereits gegeben – unter anderem in Hamburg, München und Sachsen-Anhalt.

Illegale Motorsoftware dürfte auch das Thema beim heutigen Treffen von Daimler-Chef Dieter Zetsche mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin sein. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, habe das KBA fünf „unzulässige Abschaltfunktionen“ bei Modellen von Daimler entdeckt. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass diese in der neueren Diesel-Flotte mit der Abgasnorm Euro-6 zum Einsatz kommen. Fast eine Million Fahrzeuge sollen betroffen sein.

Von Carsten Hoefer