Flugreisende müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen: Zuletzt streikte das Sicherheitspersonal den Berliner Flughäfen, nun ruft Verdi zur erneuten Arbeitsniederlegung auf. Betroffen sind laut einer Mitteilung der Gewerkschaft die Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Die Warnstreiks sollen am Donnerstag den ganzen Tag dauern.

In Baden-Württemberg soll der Warnstreik des Sicherheitspersonal am Donnerstag mit der ersten Frühschicht gegen 3 Uhr morgens beginnen, in Köln-Bonn und Düsseldorf wird die Arbeit bereits um Mitternacht eingestellt. An den Airports sei mit „starken Einschränkungen“ zu rechnen.

Hintergrund: Verdi fordert eine Erhöhung des Stundelohns im Sicherheits-Sektor auf 20 Euro. Bisher wollte der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) laut Verdi die Bezüge um 1,8 bis zwei Prozent erhöhen.

Von RND/ka