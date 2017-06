New York. Der Deal im Volumen von 4,5 Milliarden Dollar (rund vier Milliarden Euro) soll vermutlich am kommenden Dienstag abgeschlossen werden. Die Nachrichtenagentur AP erfuhr aus Verhandlungskreisen, dass 15 Prozent der rund 14 000 Arbeitsplätze in einem kombinierten Konzern gekürzt werden sollen. Das entspricht rund 2100 Jobs.

Google und Facebook den Platz streitig machen

Verizon erhofft sich durch die Übernahme, Google und Facebook im lukrativen digitalen Anzeigenmarkt stärker angreifen zu können. Der Konzern muss sich dabei aber gegen eine Reihe anderer Unternehmen behaupten, die in dem Feld den Anschluss hinbekommen wollen.

Von RND/dpa