Baden-Baden/Hamburg. Insgesamt gingen zwischen Januar und September 2,1 Millionen Vinyl-Alben über die Ladentische, 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Entsprechend ist das Umsatzplus: 47 Millionen Euro wurden durch die Vinyl-Verkäufe in den ersten drei Quartalen generiert, ein Wachstum von rund 49 Prozent. Das teilten am Montag der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) in Berlin und das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment in Baden-Baden mit.

Nach katastrophalen Einbrüchen in den 90er Jahren erlebt die Schallplatte seit 2007 eine bisher ununterbrochene Aufwärtskurve. „Bei einem Anteil von 4,3 Prozent am Branchenumsatz ist Vinyl zwar noch immer ein vergleichsweise kleines Marktsegment, aber angesichts der erneut hohen Verkaufszuwächse von rund 50 Prozent kann man sagen, dass es sich nicht mehr um eine reine und kleine Liebhaberecke handelt“, sagte BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke. Dies könne auch damit zusammenhängen, „dass die zunehmende Digitalisierung unserer Welt bei vielen den Wunsch nach analogen Ankerpunkten hervorruft“.

Philipp Poisel bringt Schallplatte heraus

In Hamburg wurde am Montag von der Band Revolverheld die achte bundesweite Plattenladenwoche eröffnet. An der siebentägigen Aktionswoche nehmen bundesweit etwa 120 Geschäfte in mehr als 70 deutschen Städten teil. Geboten werden unter anderem Live-Konzerte und limitierte Vinyl-Editionen.

Initiator Marcus-Johannes Heinz vom Fachhändlerverbund Aktiv Musik Marketing will mit der Plattenladenwoche für den Kauf von CD und LP im Fachgeschäft werben. Noch immer geben Kunden nach seinen Worten zwei von drei Euros für diese Tonträger zum Anfassen aus. Auch die Musikbranche setze wieder verstärkt auf das Marketing-Potential von CD und LP: „Es wird viel Wert gelegt auf ein aufwändiges Booklet, und bedeutende Alben erscheinen heute fast immer auch als Deluxe-Edition in einer besonderen Aufmachung.“

Aus Anlass der Plattenladenwoche hat Philipp Poisel, der im September mit „Erklär mir die Liebe“ in die Top Ten der deutschen Single-Charts eingestiegen ist, eine Vinyl-Scheibe herausgebracht, ebenso Wolfgang Niedecken und Tim Bendzko. Auch Alt-Rocker Heinz Rudolf Kunze wirbt für die Aktion: „Viel schöner ist es doch, in einen Plattenladen zu gehen, wo ein leidenschaftlicher Musikliebhaber einem Tipps gibt. So habe ich immer meine besten Platten bekommen.“

Von dpa/RND