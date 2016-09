Versicherung wird für Privatpatienten teurer

In der privaten Krankenversicherung (PKV) droht zum Jahreswechsel eine kräftige Beitragserhöhung. Der Branchenverband in Berlin wollte zwar keine Zahlen nennen, bestätigte aber, dass es 2017 aufgrund verschiedener Faktoren zu einer ungewöhnlichen Beitragserhöhung in vielen Tarifen kommen könne.