Walmart beschäftigt Roboter für die Inventur

Bentonville. In der Produktion und Logistik sind Roboter keine Neuigkeit. In den Supermärkten dieser Welt arbeiten allerdings nach wie vor Menschen an den Kassen, Theken und Regalen. Das könnte sich bald ändern: Die US-amerikanische Kette Walmart plant ein neues Inventur-System, das auf der tatkräftigen Unterstützung von Robotern basiert.

In einem Youtube-Video zeigt das Unternehmen, wie das aussehen kann. Die weißen High-Tec-Helfer sind mit einer Kamera ausgestattet und rollen durch die Gänge. Dabei scannen sie die Regale und senden die Daten an die Logistik. So kann Ware schnellstmöglich nachbestellt, fehlende oder falsche Etiketten erneuert und die Preise geändert werden. Auch für das Online-Shopping können die Daten verwendet werden. Die Roboter arbeiten in diesem Aufgabenbereich rund 50 Prozent effizienter als ein Mensch, sagte der Technische Direktor Jeremy King der Nachrichtenagentur „Reuters“.

Die stillen Helfer sollen zunächst in 50 Filialen getestet werden. Für körperliche Ertüchtigung sind die Roboter allerdings nicht konzipiert. Daher befüllen weiterhin ihre menschlichen Kollegen die Regale.

Von RND/mkr