Hannover. „Für mich ist das eine Frage des Anstands“, sagte Fuchs dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND(, zu dem diese Zeitung gehört. Es sei „unerträglich“, dass Manager „zu Unrecht“ Boni kassiert hätten, weil sie die Verantwortung dafür trügen, dass VW „in seinem Kern schwer beschädigt“ wurde, kritisierte der Politiker, der auch Fraktionsvize im Bundestag ist.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sollte „als selbst erkorener Starpolitiker“ mindestens so viel Mut aufbringen, wie jetzt die Deutsche Bank, forderte Fuchs weiter. Und Großaktionär Piëch „kann sich nicht irgendwo in Österreich auf seine Jagd- und Herrengüter zurückziehen und sagen, es ist mir egal, was die in Wolfsburg machen“, sagte Fuchs.

Von RND