Weinstein-Firma kündigt Bankrott an

Los Angeles. Die frühere Firma des in Verruf geratenen Filmproduzenten Harvey Weinstein steht vor der Pleite. Der Vorstand der Weinstein Company sehe keine andere Möglichkeit, als Bankrott anzumelden, berichtete die „ Los Angeles Times“ am Sonntagabend (Ortszeit). Der Versuch, das Unternehmen für eine halbe Milliarde Dollar (knapp 406 Millionen Euro) an eine Investorengruppe zu verkaufen, sei gescheitert. Die Bieter hatten mindestens 40 Millionen Dollar als Ausgleich für Frauen bereitstellen sollen, die Weinstein Übergriffe vorwerfen.

„Obwohl wir sehen, dass dies ein extrem unglückliches Ende für unsere Angestellten, unsere Gläubiger und jegliche Opfer ist, hat der Vorstand keine andere Wahl, als den einzigen Weg zu gehen, der den Restwert der Firma maximiert: Eine geregelte Insolvenz“, hieß es in einer Mitteilung der Weinstein Company, aus der mehrere US-Medien zitierten.

Weinstein hatte die Firma 2005 mit seinem Bruder gegründet. Nachdem im Herbst Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn laut wurden, entließ das Unternehmen Weinstein. Inzwischen sind weitere Anschuldigungen laut geworden, sie reichen bis zu Vergewaltigung. Sechs Frauen haben Klage eingereicht. Sie werfen Weinstein und seinen früheren Filmunternehmen vor, seine umfassenden sexuellen Belästigungen und Angriffe vertuscht zu haben. Der Filmmogul weist die Vorwürfe zurück.

Von RND/ap/dpa