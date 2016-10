Luxemburg. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ist im ersten vollen Quartal nach dem Brexit-Votum konstant geblieben. Im dritten Quartal (Anfang Juli bis Ende September) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im gemeinsamen Währungsgebiet um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Von April bis Juni hatte das BIP im Vergleich zum Vorquartal ebenfalls um 0,3 Prozent zugelegt.

Analysten hatten spekuliert, dass das Brexit-Votum im Laufe des Jahres das Wirtschaftswachstum in Europa dämpfen könnte. Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Der offizielle Austrittsantrag soll im kommenden Jahr folgen. Der Schritt sorgte für große Verunsicherung bei vielen Unternehmen.

Von dpa/afp/RND