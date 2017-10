Wirtschaftswunder mit Fragezeichen

Die türkische Wirtschaft wird in diesem Jahr die Wachstumsprognosen deutlich übertreffen. Trotz innenpolitischer Polarisierung, trotz der Kriege in den Nachbarländern Syrien und Irak. Und trotz der wachsenden politischen Spannungen mit Europa und den USA. Experten äußern aber Zweifel an der Nachhaltigkeit des Booms am Bosporus.