Xi Jinping verspricht neue Wirtschaftsreformen

Peking. Kurz vor dem Staatsbesuch von Donald Trump hat Chinas Präsident Xi Jinping bekräftig, dass er die wirtschaftliche Öffnung seines Landes vorantreiben will. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, versprach Xi in einer Rede vor US-Wirtschaftsbossen eine „Serie von Initiativen“, um die Öffnung zu fördern. Reformen würden mit „beispielloser Entschlossenheit“ umgesetzt.

Der Präsident sprach am Montag unter anderem vor Tim Cook und Mark Zuckerberg, den Chefs von Facebook und Apple. Beide gehören einem Beratergremium der Pekinger Tsinghua Universität an, das Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes empfing.

Ausländische Firmen fühlen sich blockiert

Trotz des oft wiederholten Versprechens der chinesischen Regierung, sämtliche Unternehmen in China gleich zu behandeln, beklagen ausländische Firmen zunehmend Diskriminierung gegenüber chinesischen Wettbewerbern.

Facebook wird seit Jahren von Chinas Zensoren blockiert und bemüht sich bislang erfolglos, wieder ins Geschäft zu kommen. Apple steht auf seinem zweitwichtigsten Markt unter Druck und verliert Marktanteile. Der Konzern wurde gezwungen, seine Online-Buch- und Film-Angebote zu sperren, sowie spezielle Programme, mit denen sich Chinas Internetsperren umgehen lassen.

In seiner Rede sagte Xi Jinping weiter, er freue sich darauf, Donald Trump in Peking zu empfangen. Der Besuch sei eine Gelegenheit, „Differenzen richtig zu lösen“. Trumps Visite in Peking ist Teil seiner Asienreise vom 3. bis zum 14. November.

Von RND/dpa